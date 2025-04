Catanzaro – Palermo 1 – 3, le pagelle dei quotidiani

Tutti promossi in casa Palermo dopo la convincente e fondamentale vittoria dei rosa sul campo del Catanzaro, decisiva in ottica playoff. I quotidiani elogiano l’intera squadra di Dionisi, ma tra i migliori spicca sicuramente capitan Brunori, protagonista con l’assist per il gol di Segre (anche lui tra i migliori) e autore del cross che ha portato alla rete del vantaggio iniziale firmata da un goffo autogol di Bonini.

Per Il Giornale di Sicilia, oltre Brunori, i migliori sono stati Magnani, Ceccaroni, e Segre. Pierozzi, seppur sufficiente, ha delle colpe sulla rete dei calabresi. Ecco i voti: Audero 6.5; Baniya 6.5, Magnani 7, Ceccaroni 7, Pierozzi 6, Vasic 6, Blin 6.5, Gomes 6.5, Lund 6, Segre 7, Ranocchia s.v., Brunori 7.5, Verre 6.5, Pohjanpalo 6, Le Douaron 6.5.

Anche Il Corriere dello Sport premia capitano e vicecapitano rosanero, ma spicca anche la prestazione di Gomes, faro del centrocampo rosanero. Ecco i voti: Audero 6.5; Baniya 6, Magnani 7, Ceccaroni 6.5, Pierozzi 6, Vasic 6, Blin 6.5, Gomes 7, Lund 6, Segre 7.5, Ranocchia s.v., Brunori 7, Verre 6.5, Pohjanpalo 6.5, Le Douaron 6.5.





La Gazzetta dello Sport conferma Brunori e Segre tra i più brillanti. Ecco i voti: Audero 6; Baniya 6.5, Magnani 6.5, Ceccaroni 6.5, Pierozzi 6, Vasic 6, Blin 6.5, Gomes 6.5, Lund 6, Segre 7, Ranocchia s.v., Brunori 7, Verre 6.5, Pohjanpalo 6, Le Douaron 6.5.

