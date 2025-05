Cesena – Palermo 2 – 1, le pagelle dei quotidiani

Fioccano le insufficienze in casa Palermo. La sconfitta contro il Cesena mette a rischio l’accesso ai playoff per i rosa, che subiscono il sorpasso del Catanzaro e restano con un solo punto di vantaggio su Bari e lo stesso Cesena. Per i quotidiani non brilla Pohjanpalo. Pierozzi – autore del momentaneo pareggio – tra i pochi sopra la sufficienza.

Per il Giornale di Sicilia, oltre l’esterno destro, l’unico a salvarsi é Audero che para il parabile. Ecco i voti: Audero 6; Diakite 5, Di Mariano s.v., Magnani 5.5, Nikolaou 5; Pierozzi 6.5, Ranocchia 5, Insigne s.v, Gomes 5, Lund 5, Di Francesco 5.5; Verre 5, Segre 5, Le Douaron 5.5, Brunori 5; Pohjanpalo 5.

La Gazzetta dello Sport è meno severa. Il peggiore è Pohjanpalo che sbaglia un rigore e ha pochissimi palloni giocabili. Ecco i voti: Audero 6,5; Diakite 6, Di Mariano s.v., Magnani 6, Nikolaou 6; Pierozzi 6.5, Ranocchia 6, Insigne 6, Gomes 6, Lund 5.5, Di Francesco 6; Verre 5.5, Segre 6, Le Douaron 6, Brunori 6.5; Pohjanpalo 5.





Per il Corriere dello Sport oltre il finlandese, anche Magnani e Nikolaou tra i peggiori. Premiati gli ingressi di Di Francesco e Brunori. Ecco i voti: Audero 6,5; Diakite 6, Di Mariano s.v., Magnani 5.5, Nikolaou 5.5; Pierozzi 6.5, Ranocchia 5.5, Insigne 6, Gomes 6, Lund 5.5, Di Francesco 6.5; Verre 6, Segre 6, Le Douaron 6, Brunori 6.5; Pohjanpalo 5.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LE IRONICHE DI A&F