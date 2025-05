Palermo Futsal Club, goleada ma non basta: rosa in finale playoff

Non bastano i 10 gol inflitti al Bonifato Alcamo. Il Palermo Futsal Club termina il primo campionato a quota 60 punti al secondo posto. La distanza con il Pioppo Futsal, prima in classifica, di due punti non è stata raggiunta costringendo i rosanero a giocare ulteriori 60 minuti per l’accesso al prossimo campionato di serie C1. Ad andare in rete Sujon (tripletta), Catania, Pisani (doppietta), Gennaro, Nicchia, La Fiura e Fiorentino.

La gara si apre con il vantaggio da parte degli ospiti sul taglio di Rocca ben innescato da Butera. Il giocatore degli alcamesi si inserisce alle spalle di Franco e buca Calì. Passano solamente tre minuti ed il Palermo pareggia i conti con Catania, ben appostato sul secondo palo. In contropiede Pisani fredda Ligotti, fino a quel momento perfetto tra i pali, con un mancino velenoso. Allo scadere del primo tempo la punizione di Butera porta il risultato all’intervallo di 2-2.

Nel secondo tempo assistiamo al festival del gol. Un errore in impostazione da parte di Imperato regala la rete a Fiorentino. Da quel momento il Palermo prende il largo. La Fiura con il mancino realizza un gol dei suoi, poi Sujon di punta insacca all’angolino e poco dopo approfitta della porta sguarnita per segnare da centrocampo. Il Bonifato è in netta confusione e subisce ancora gol portando la gara sul 7-2.





Il quinto di movimento, fino a quel momento senza esiti positivi, permette agli ospiti di segnare con Li Volsi e Butera che battono il giovane portiere Sammartino, subentrato a Calì. Nel finale c’è spazio ancora per reti a tinte rosanero. Sujon realizza la sua tripletta personale. Il numero 8 oltre segnare, regala l’assist per la doppietta al compagno Pisani e poi lascia spazio anche al gol di Nicchia che chiude definitivamente la partita su assist di Franco.

Vittoria Palermo Futsal Club contro il Bonifato Alcamo per 10-4, con quest’ultimi che retrocedono nel campionato di serie D. Rosanero che approdano direttamente alla finale Playoff per accedere in Serie C1. Palermo che tornerà in campo sabato 17 maggio con la vincente dello spareggio tra Oratorio San Vincenzo e Altofonte: saranno gli ultimi 60 minuti della stagione.

