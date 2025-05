Athletic Club Palermo C5 femminile, vittoria e finalissima regionale

Nella terza Giornata della Fase Regionale del Campionato di Serie C Femminile di Calcio a 5 Siciliano nel Girone B vince l’ Athletic Club Palermo che supera 7-0 l’Atletico Campobello al Paladonbosco, qualificandosi alla finalissima regionale in programma domenica 11 maggio in campo neutro contro la Me.Ta.Sport Ragusa.

Avvio sprint per le nerorosa, incitate dal numeroso pubblico presente sulle tribune dell’impianto sportivo salesiano, in rete ad inizio match grazie alla zampata vincente di Clara Di Piazza e dal tocco sotto porta di Manuela Marrone. Sul punteggio di 2 a 0 in favore della formazione di casa, sono tante le occasioni per incrementare il risultato, ma una strepitosa Tornabene e l’attenta retroguardia campobellese negano la gioia del gol. Quasi nel finale di prima frazione è Valentina Santostefano a firmare la terza rete con un tiro preciso.

Nella ripresa, pronti via è capitan Giulia Corsetti che sigla la quarta rete mettendo il piede su una conclusione dalla distanza e da pochi passi devia in gol. La gara continua in maniera interessante con le nerorosa che giocano in maniera ordinata, mentre la formazione di mr. Salvatore Uzzo si affida alle ripartenze in contropiede. Nel finale in gol ancora Clara Di Piazza e Benedetta La Mattina con la sua doppietta per il 7 a 0.





Al triplice fischio finale applausi per tutti, in un match corretto e ben diretto dal duo arbitrale Spallino-Gaglio. Onore e merito all’Atletico Campobello che in piena emergenza nel roster ha onorato l’impegno disputando una buona gara.

Bene dunque l’Athletic Club Palermo che accede alla Finalissima Regionale che disputerà in campo neutro domenica 11 Maggio contro il Me.Ta.Sport Ragusa vincente nel Triangolare A, che ha superato al Palaparisi l’Agira C5 per 5-3.

