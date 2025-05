Frosinone, l’ex rosa Bettella: “A Palermo la partita della vita”

Davide Bettella, difensore del Frosinone ed ex Palermo, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio casalingo contro il Cittadella. Un risultato tutt’altro che positivo per i ciociari, fermi al quindicesimo posto con 40 punti, solo uno in più del Brescia in zona playout. Prossima sfida al “Barbera” contro il Palermo: match delicato per entrambe, con i rosanero in corsa per i playoff e il Frosinone a caccia di punti salvezza.

“Io penso che non abbiamo mollato quando eravamo in grande difficoltà e non molleremo di certo adesso. Siamo in totale armonia con tutto il gruppo e dobbiamo dimostrare quello che valiamo. Prima dobbiamo pensare al Palermo. Poi dopo pensiamo a Sassuolo. Palermo è la partita della vita, come lo sono state per noi fino a ora. E quindi testa a Palermo”, dice il difensore.

Bettella poi aggiunge sui tifosi: “Sono sempre stati vicini. Ci hanno detto non vi abbiamo abbandonato prima, non lo faremo adesso. Era una partita che volevamo festeggiare insieme con tutto l’ambiente, anche chi lavora nelle retrovie. Nel momento peggiore nostro abbiamo tirato fuori il miglior Frosinone. Dobbiamo andare avanti e affrontare la prossima come una finale”.





