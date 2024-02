Cessione confermata: il dirigente nerazzurro è uscito allo scoperto | Un grande campione lascia l’Italia

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, ma oramai sembra tutto fatto: la conferma direttamente dal dirigente. Nessuno si aspettava una sua cessione, tanto più adesso con il mercato di gennaio che si è appena concluso: ecco cosa sta succedendo.

La Serie A di quest’anno sta offrendo tantissimi spunti di riflessione. Su un piano meramente virtuale alcune sfide sembrerebbero già chiuse. L’Inter continua ad alimentare il suo sprint in cima alla classe, mentre Juventus e Milan non sembrano avere voglia di ingaggiare una lotta per il secondo posto.

Come al solito la situazione si fa più affannata per la conquista degli ultimi posizionamenti in Champions e in Europa League. Andando più in giù, lo scontro diretto tra Salernitana ed Empoli sembra aver condannato i campani a un finale di stagione ancora più difficile.

Insomma, le situazioni da monitorare non mancano. Di certo chi aveva qualcosa da dimostrare lo ha già fatto, ma non è mancato chi invece ha performato molto peggio di quanto ci si aspettava. Il mercato di gennaio appena concluso non ha portato grossi stravolgimenti sul campo.

Sono passate meno di due settimane dallo stop del mercato in Italia, e nelle scorse ore è arrivata una notizia incredibile riguardo a uno dei campioni della Serie A. I nerazzurri, infatti, lo lasceranno andare nei prossimi giorni.

Un campione saluta la Serie A

Era il 2019 quando l’Atalanta decise di puntare tutto su Luis Muriel. All’epoca il colombiano aveva 28 anni e si apprestava ad entrare nel pieno della sua maturità calcistica. In totale, con la maglia della Dea l’attaccante ha collezionato 183 partite con tanto di 68 gol all’attivo.

Negli ultimi anni, poi, il suo rendimento è vistosamente calato. Prima qualche acciacco fisico, poi un atletismo non del tutto perfetto, infine le tante panchine. Anche in questa stagione, nonostante tutto, Muriel ha lasciato l’impronta andando in rete per 6 volte in tutte le competizioni.

Il futuro di Luis Muriel

La notizia inaspettata è arrivata direttamente da Luca Percassi, l’AD dell’Atalanta. A quanto pare, infatti, Luis Muriel sarebbe a un passo dall’Orlando City, squadra di calcio dell’omonima città della Florida, che partecipa alla Major League Soccer statunitense.

Le dichiarazioni sono state accolte con grande stupore dai tifosi e dagli appassionati. Il mercato appena concluso lasciava presagire che non ci fosse più molto da fare sul mercato. Invece, a quanto pare, Luis Muriel si trasferirà negli Stati Uniti nelle prossime ore.