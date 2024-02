Con Italiano ho chiuso | Il campione non si nasconde più: esordio immediato con la nuova squadra

Dopo aver lasciato i viola, il top player è rinato del tutto. Ora sta dando il massimo nella sua nuova avventura.

Il tecnico Vincenzo Italiano, è reduce da alcuni sconfitte con la sua Fiorentina. L’ultima in ordine temporale è quella contro il Lecce fuori casa. La squadra viola, infatti, in seguito a questa striscia negativa di risultati non sembra riuscire a mantenere saldo il quarto posto che aveva scippato al Bologna alcune partite fa.

La squadra toscana, però, non sembra voler mollare l’osso ed è per questo che il tecnico sta curando meticolosamente la preparazione per le prossime partite di campionato. Sin dalla scorsa partita ha avuto l’occasione di poter schierare il gallo Andrea Belotti acquistato dalla Roma di Daniele De Rossi.

Il calciatore, sembra essere giunto in una piazza pronta ad acclamarlo e soprattutto a vederlo nel migliore dei modi per dare il massimo anche grazie al ritorno a tutti gli effetti di Nico Gonzalez che ormai ha smaltito del tutto i postumi del suo vecchio infortunio.

Il tecnico, però, vuole assolutamente assicurarsi che nelle prossime partite possa fare il possibile affinché lui si destreggi attentamente e segua la fase tattica della squadra per non farsi trovare impreparato.

Barak non tra le prime scelte

L’obiettivo dei viola è sicuramente quello di conquistare un posto in Europa e, hanno tutte le carte in regola per farcela. Uno dei giocatori che è da un po’ di tempo che sembra essere entrato nell’ombra più totale è Antonin Barak.

Quest’ultimo, quando fu acquistato dall’Hellas Verona, sembrava essere il trequartsta giusto in grado di fornire goal ma anche assist importanti. Ora, però, il calciatore sembra essere diventato un elemento da utilizzare nel turn-over dello scacchiere principale. Per questo motivo si pensa che nella prossima estate possa essere messo sul mercato e cercare fortuna altrove.

Drągowski trova fortuna in Grecia

Un altro giocatore che è da tempo che non gioca più alla Fiorentina e il portiere Bartłomiej Drągowski. Quest’ultimo, infatti, è stato ceduto in prestito al Panathinaikos in Grecia dove sembra aver trovato la sua dimensione perfetta.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, ha trovato subito il posto da titolare che l’allenatore Fatih Terim ha riservato per lui. Da ben 4 partite, il classe 1997 ha sfilato il posto al vecchio portiere. In questo modo, per lui, ci sarà la possibilità per non perdere il treno con la Polonia per Euro 2024.