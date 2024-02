Lukaku, che delusione: adesso può partire davvero | Colpo durissimo per il belga

Il bomber dei giallorossi ha le valigie pronte. Questa volta l’addio è sempre più vicini e i tifosi sono disperati.

Nell’ultima giornata di campionato, uno dei match più avvincenti è stato quello disputato tra Roma e Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi si sono imposti allo stadio Olimpico per 2-4. Nonostante il filone positivo di tre vittorie consecutive portate a casa dal nuovo tecnico dei giallorossi Daniele De Rossi, quest’ultimo non è riuscito a districarsi bene contro la capolista.

Infatti, nonostante i due goal segnati dalla Roma, non sono stati abbastanza per raggiungere quantomeno un pareggio che sarebbe stato estremamente positivo anche per continuare la striscia positiva dei risultati.

Sebbene la lotta per lo Scudetto sia diventata uno scontro a due che vede protagoniste l’Inter e la Juventus, ci sono altre squadre come la Roma che stanno facendo di tutto per superare lo score del passato campionato. Stanno cercando di agguantare posizioni più favorevoli e provare l’accesso all’Europa League o alla Champions League.

I giallorossi, nelle ultime partite, avevano trovato in Paulo Dybala un calciatore estremamente pronto, prolifico e dalla vena realizzativa importante. L’ex fantasista della Juventus, infatti, sta dimostrando di riuscire a districarsi bene e soprattutto a tenere sotto controllo la sua condizione fisica. Situazione che in passato lo ha sicuramente messo nella condizione di rinunciare a partite importanti.

La prestazione di Angelino

Con l’arrivo di De Rossi, la squadra sembra estremamente rigenerata. Lorenzo Pellegrini su tutti, stati dimostrando grande caparbietà e soprattutto carattere da vero leader in grado di trascinare la squadra. Tra gli ultimi acquisti messi a segno dalla società nell’ultima sessione di calciomercato invernale è giusto menzionare il terzino Angelino.

Quest’ultimo, però, nell’ultima partita disputata contro l’Inter si è reso protagonista in negativo in seguito ad un autogol che inizialmente sembrava potesse essere una rete assegnata al bomber francese Marcus Thuram. Anche se il suo rendimento in partita è stato influenzato da questo gap, il tecnico della Roma può ritenersi estremamente soddisfatto dall’andamento in campionato e dal suo modus operandi in campo. Nelle prossime partite di campionato, sicuramente troverà il modo per riscattarsi e lasciare il segno in modo positivo.

Costacurta analizza Dybala e Lukaku

Tra i giocatori che invece sembrano essere totalmente in ombra inaspettatamente sarebbe il caso di parlare di Romelu Lukaku che, non segna diversi match. L’ex bomber dell’Inter e del Chelsea, infatti, non solo non è riuscito ad imporsi nella sfida contro la sua ex squadra ma, addirittura, sembra essere in uno stato di forma non propriamente ottimale. Pertanto, si potrebbe pensare che il calciatore possa non continuare la sua avventura nella Capitale anche nel prossimo futuro.

Nonostante Tiago Pinto la scorsa estate sia riuscito a portarlo a Roma spodestando la concorrenza dell’Inter e della Juventus, ora sembra che il rendimento del centravanti della nazionale belga, possono influire negativamente su una sua riconferma in Italia. Ai microfoni di sky sport, Alessandro Costacurta ha voluto commentare sia la prestazione di Lukaku che quella di Dybala contro l’Inter: “La Roma ha giocato bene, non è stata aiutata dai suoi due campioni, ma avevano contro dei difensori davvero forti. Li possiamo giustificare? Forse un pochino sì. L’Inter è una delle squadre più forti d’Europa, non dimentichiamocelo.”