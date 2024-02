De Laurentiis ha scelto il dopo Mazzarri | Da nemico giurato a tecnico straordinario: decisione surreale

Il presidente del Napoli ha le idee chiare. Blindato il nuovo allenatore che siederà sulla panchina azzurra dalla prossima estate.

Il numero uno degli azzurri, Aurelio De Laurentiis sicuramente non può ritenersi soddisfatto dell’ultimo match di campionato in cui il suo Napoli ha perso fuori casa contro il Milan di Stefano Pioli per 1-0. ad oggi, la formazione partenopea si ritrova a -7 punti dalla zona Champions League.

Ciò purtroppo mette in condizione Walter Mazzarri e i suoi ragazzi di dare il massimo nelle prossime partite di campionato che non saranno affatto semplici. Attualmente, però, gli azzurri non devono pensare solo alla Serie A ma anche alla Champions League.

Infatti, il tecnico toscano, sa bene che le due sfide che attendono gli azzurri agli ottavi di finale contro il Barcellona di Xavi non saranno per niente facili. I tifosi si aspettano prestazioni arrembanti ma qualora dovessero battere i blaugrana sicuramente ci sarebbe un entusiasmo spasmodico nel capoluogo campano.

L’obiettivo principale del Napoli, è quello di chiudere questa stagione a tratti non estremamente positiva, con una qualificazione per partecipare alla prossima edizione della Champions League, senza commettere ulteriori passi falsi.

Obiettivo quarto posto

Tante, però, sono le pretendenti che in campionato si stanno dimostrando all’altezza di poter lottare fino alla fine per raggiungere questo obiettivo. Considerando Inter, Juventus e Milan ormai già quasi sicure di aver raggiunto l’obiettivo, molte sono le squadre che stanno lottando con le unghie e con i denti per occupare quel quarto posto tanto ambito.

Tra queste, oltre alla Roma e al Napoli ci sono anche due sorprese inaspettate all’inizio di questa stagione calcistica. Stiamo parlando del Bologna di Thiago Motta e della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Gasperini per il dopo Mazzarri

Sebbene quindi per De Laurentiis a prescindere dai prossimi risultati, Walter Mazzarri siederà sulla panchina azzurra fino alla fine di questo campionato, non è un mistero che stia già pensando seriamente a quello che sarà il prossimo futuro degli azzurri.

Pertanto, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, in cima alla lista dei desideri pare esserci un allenatore che in passato sembra essere stato già nel mirino di De Laurentiis. Stiamo parlando di Gian Piero Gasperini che in tutti questi suoi anni alla guida dell’Atalanta ha dimostrato di avere grandissime qualità tattiche e tecniche. Oltre al nome del tecnico orobico, sono trapelati anche quelli di Ivan Juric e Francesco Farioli.