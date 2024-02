Trasferimento ufficiale: i nerazzurri fanno i conti con un addio | Destinazione impensabile

Per la compagine nerazzurra si tratta di un addio di non poco conto. Il giocatore ha approfittato del mercato aperto per cambiare squadra

Il calciomercato non si è ancora concluso in diversi paesi del mondo, ragion per cui potrebbe capitare che alcuni calciatori possano ancora lasciare la nostra Serie A per accasarsi all’estero. Muriel ad esempio proprio in questi giorni ha preparato i bagagli per volare oltre oceano e iniziare la sua nuova avventura all’Orlando City.

Una dinamica piuttosto usuale negli ultimi anni, ma che interessa soprattutto giocatori più avanti con l’età o magari giovani alla ricerca della propria dimensione che pur di crescere e giocare con una certa continuità si accontentano anche di passare qualche tempo in campionati non di primissima fascia.

Lo scorso anno fece scalpore la questione Zaniolo, che nonostante fosse ancora in rampa di lancio fu venduto al Galatasaray a febbraio quando per in Italia il mercato in entrata era già chiuso da qualche giorno. In quel caso furono decisivi i dissapori con la Roma, che portarono il calciatore ad accettare la proposta turca.

Stavolta invece il caso in questione è più in linea con gli esempi sopracitati. Riguarda infatti un ragazzo che spera di poter far rientro alla base e di potersi imporre nel nostro campionato. Andiamo quindi a vedere nello specifico chi è, da chi è stato ceduto e soprattutto da chi è stato acquistato.

Il giocatore che lasciato la squadra nerazzurra

Si tratta di Alassane Sidibé, che militava nell’Under 23 dell’Atalanta allenata da Francesco Modesto. Il centrocampista ivoriano classe 2002 è stato girato in prestito con diritto di riscatto ai polacchi dell’Arka Gdynia. La Dea però ha inserito anche una clausola che consente di poter esercitare il controriscatto qualora lo si voglia riportare a casa.

D’altronde i bergamaschi sono sempre piuttosto attenti ai giovani talenti e di certo non li lasciano andare via così senza criterio dopo averli fatti maturare nel proprio vivaio. In questo caso però Sidibé non aveva trovato troppo spazio e aveva totalizzato appena 14 presenze con la formazione che milita in Serie C.

Chi è Alassane Sidibé, il baby talento cresciuto nella Primavera

Dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili orobiche, il talento ivoriano si è affacciato al calcio professionistico con le maglie di Cosenza ed Ascoli. In entrambe le circostanze però non ha avuto molta fortuna ed è rientrato a Bergamo dove finalmente si è misurato con una leggera continuità un campionato arduo come quello di C.

In Polonia giocherà nella massima divisione nazionale. Dunque, un banco di prova decisamente interessante. Modesto e Gasperini lo monitoreranno con attenzione nei prossimi mesi. Qualora dovesse andar bene potrebbe essere uno dei perni dell’Atalanta di domani, che ha nel suo DNA quello di formare sempre nuovi potenziali campioni.