Champions League, 3a giornata: trasferta importanti per Inter e Napoli
La 3a giornata di Champions League vede tre italiane su quattro in trasferta: Inter e Napoli giocano rispettivamente contro Royal Union SG e PSV, mentre la Juventus gioca in casa del Real Madrid. L’Atalanta ospita lo Slavia Praga.
Il programma
Barcellona – Olympiakos
Kairat Almati – Pafos
Arsenal – Atletico Madrid
Copenhagen – Dortmund
Leverkusen – PSG
Newcastle – Benfica
PSV – Napoli
Royal Union SG – Inter
Villarreal – Manchester City
Bilbao – Qarabag
Galatasaray – Bodo/Glimt
Atalanta – Slavia Praga
Bayern – Club Brugge
Chelsea – Ajax
Francoforte – Liverpool
Monaco – Tottenham
Real Madrid – Juventus
Sporting – Marsiglia