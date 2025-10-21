Champions League, 3a giornata: trasferta importanti per Inter e Napoli ​​

Champions League, 3a giornata: trasferta importanti per Inter e Napoli

Redazione 21/10/2025 18:10

La 3a giornata di Champions League vede tre italiane su quattro in trasferta: Inter e Napoli giocano rispettivamente contro Royal Union SG e PSV, mentre la Juventus gioca in casa del Real Madrid. L’Atalanta ospita lo Slavia Praga.

Il programma

Barcellona – Olympiakos

Kairat Almati – Pafos



Arsenal – Atletico Madrid

Copenhagen – Dortmund

Leverkusen – PSG

Newcastle – Benfica

PSV – Napoli

Royal Union SG – Inter

Villarreal – Manchester City

Bilbao – Qarabag

Galatasaray – Bodo/Glimt

Atalanta – Slavia Praga

Bayern – Club Brugge

Chelsea – Ajax

Francoforte – Liverpool

Monaco – Tottenham

Real Madrid – Juventus

Sporting – Marsiglia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *