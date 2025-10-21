Augello: "In B solo per il Palermo, per riportarlo dove merita. Inzaghi cura tutti i dettagli" ​​

Parla Tommaso Augello. L’esterno del Palermo è stato ospite di Radio Tv Serie A: l’ex Cagliari ha parlato del suo approccio con la Sicilia, di Inzaghi e dell’inizio di stagione dei rosanero.

“Mi sono accorto subito dai primi attimi della grandezza e dell’importanza del club e del gruppo – ha affermato Augello -. C’è grande ambizione, un pubblico straordinario e una società che merita altri palcoscenici. Sono venuto qua per aiutare a riportare il club dove merita”.

Sullo stadio: “Barbera? Sono pochi gli stadi che riescono a trasmetterti questa emozione. Non ci sarebbe stata altra possibilità che il Palermo per scendere in Serie B. Ho scelto questo progetto importante perché spero di tornare dove meritiamo. Stiamo instaurando delle basi”.







“Tre parole per descrivere Palermo? Ambizione, passione e professionalità – continua -. Credo che racchiudano ciò che sono piazza e società. Anche dove ci alleniamo abbiamo veramente tutto per far bene e stare al massimo”.

Con i rosanero il primo approccio al calcio che conta: “Ho affrontato il Palermo come prima partita contro lo Spezia in Serie B, arrivavo dalla Serie C e avevo visto stadi un po’ più umili. Da lì ho pensato di essere arrivato nel calcio che conta”.

Sul tecnico: “Inzaghi ha avuto subito feeling sin dal primo incontro con la piazza. Il tutto lo ha trasmesso anche a noi, quella voglia e determinazione di raggiungere l’obiettivo. Ci dice di curare tutti i dettagli, è abbastanza metodico nella preparazione della partita. Gli piace fare le stesse cose, non so per scaramanzia”.

Sui giovani del Palermo: “Peda sta giocando tanto e può fare ancora meglio, chi invece sta giocando poco e può fare tanto è Corona“.

