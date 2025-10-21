Lancio di bottiglietta nel settore ospiti, Palermo multato dal Giudice Sportivo ​​

Palermo e Modena multate dal Giudice Sportivo: i due club sono stati sanzionati per delle azioni dei loro tifosi, responsabili di essersi lanciati tra loro (curva sud e settore ospiti) una bottiglietta e due bicchieri pieni d’acqua. Gli squalificati della Serie B sono due e sono entrambi ex Palermo, salteranno una giornata Nikolaou del Bari e Insigne dell’Avellino.

Le sanzioni

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, in reazione a una provocazione lanciato una bottiglietta in plastica nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 200,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, lanciato due bicchieri pieni d’acqua nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.







Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CESENA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato due bottigliette in plastica nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

INSIGNE Roberto (Avellino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

NIKOLAOU Dimitrios (Bari): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

LEGGI ANCHE

PALERMO IMBATTUTO E DA RECORD