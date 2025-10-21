Catanzaro - Palermo, trasferta vietata ai tifosi siciliani: il comunicato della Prefettura ​​

Il Palermo senza i suoi tifosi a Catanzaro. E’ arrivato l’ennesimo divieto di trasferta ai residenti in provincia di Palermo, questa volta per la partita della 9a giornata di campionato in programma sabato 25 ottobre alle ore 19.30. Le motivazioni sono state spiegate dal Prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa.

Non è la prima volta in stagione che la trasferta viene vietata ai residenti siciliani: anche contro il Sudtirol il settore ospiti è rimasto chiuso.

“Il provvedimento è stato adottato in seguito alle risultanze svolte dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, su conforme parere del questore di Catanzaro, Giuseppe Linares, che ha evidenziato elevati profili di rischio in ragione dell’accesa rivalità tra le due tifoserie, sfociata anche nel recente passato in turbative ed episodi d’intemperanza”.







“Non potevamo fare diversamente dopo gli episodi di violenza tra le opposte tifoserie avvenuti in passato, anche durante lo scorso campionato, in occasione delle concomitanti trasferte degli ultras catanzaresi e siciliani. L’auspicio é che queste misure possano servire ad evitare per il futuro l’adozione di analoghi provvedimenti. Le partite di calcio devono essere occasioni di svago e di divertimento e non momenti in cui sfogare rancori e violenze”.

