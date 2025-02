Chiuso il mercato degli svincolati: ecco chi è rimasto senza contratto

Si è chiuso il 23 febbraio a mezzanotte il calciomercato degli svincolati. Giocatori importanti che avrebbero fatto comodo a diverse società di B sono rimasti senza contratto, ecco i principali profili.

I nomi più interessanti si sono svincolati da squadre di Serie A, come Mario Rui, Koffi Djidji e Samu Castillejo. Il primo è rimasto senza contratto dopo l’esperienza pluriennale a Napoli, il secondo è reduce da diverse stagioni al Torino, il terzo invece non ha sicuramente trovato fortuna nelle esperienze italiane al Milan e al Sassuolo.

Mattia Destro è rimasto libero anche in questa sessione di mercato dopo l’ultima esperienza in toscana con l’Empoli. Success e Deulofeu invece non hanno trovato accordi con nessuna squadra dopo le parentesi a Udine (il secondo anche per complicità della scarsa tenuta fisica). Murru, Candreva e Baselli sono profili importanti che però non hanno convinto le società di Serie B.





