Incredibili storie di calciomercato. Stavolta i protagonisti sono il difensore Kingsley Ehizibue e il Genoa: il giocatore olandese infatti non si è presentato in sede per sancire il proprio trasferimento in Liguria dopo aver svolto le visite mediche.

Il giocatore ha terminato gli esami alle ore 11.30, ma poi non si è presentato alla firma del contratto: il giocatore avrebbe infatti preso il primo volo per l’Olanda, tornando al PEC Zwolle (secondo fonti olandesi) a causa di un’improvviso ripensamento sulla possibilità di trasferirsi in Italia.

Si attendono sviluppi ma l’affare potrebbe davvero saltare a un passo dalla firma: il Genoa ufficialmente nega che il ragazzo abbia avuto un ripensamento, ma ammette che ci sono stati degli intoppi nella conclusione dell’affare.

LEGGI ANCHE

CALCIOMERCATO LIVE: TRATTATIVE E ACQUISTI DEL 24 GENNAIO

CLAMOROSO: PALLA SUL PALO, PER L’ARBITRO E’ GOL / VIDEO