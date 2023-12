Como, tante assenze col Palermo: out Barba, Kone e Ioannou

Il Como arriva alla partita contro il Palermo con alcune assenze. Per Fabregas, che guiderà la squadra per l’ultima volta proprio contro i rosanero (QUI i dettagli), mancheranno giocatori sia per infortunio che per squalifica.

Ad esempio, in difesa, non rientrerà Barba, squalificato più di una settimana fa ma per due giornate (dato che ha tirato i capelli ad un avversario). In difesa, quindi, il Como dovrà fare ancora a meno di lui.

Sicuramente assente anche il centrocampista Kone, che è stato operato pochi giorni fa e che tornerà sicuramente nel 2024.

Infine, come riporta ‘La Provincia di Como’, dovrebbe mancare anche Ioannou: l’esterno non è stato convocato nelle ultime settimane per infortunio.

LEGGI ANCHE

ECCO CHI ARBITRERA’ IL MATCH

PALERMO, INFORTUNIO PER COULIBALY