MILAN – JUVENTUS 1 – 1 | Marcatori: 16′ s.t. Rebic (M); 46′ s.t. Cristiano Ronaldo (J) su rigore; al 27′ s.t. espulso Theo Hernandez (M)

Finisce 1 – 1 la semifinale d’andata di Coppa Italia tra il Milan e la Juventus. La squadra di Pioli gioca una buonissima partita ma i bianconeri, dopo una prestazione incolore, trovano il pari grazie a un rigore di Cristiano Ronaldo.

Il primo tempo è equilibrato, con il Milan che si fa preferire per pressing e intensità. Le vere occasioni, però, sono poche anche se Buffon deve compiere un paio di parate non semplici.

Nella ripresa, i rossoneri continuano a tenere bene il campo, anche se entrambe le squadre si allungano, e il gol arriva: è ancora una volta Ante Rebic a segnare, sfruttando una marcatura “leggera” di De Sciglio.

La Juventus, poi, non crea pericoli nonostante il Milan giochi in 10 a causa dell’espulsione di Theo Hernandez per doppia ammonizione. È sempre CR7, però, a prendersi la squadra sulle spalle; il fuoriclasse conquista e trasforma un calcio di rigore e fissa il punteggio sull’ 1- 1.

Alla fine è un buon risultato, quindi, per gli uomini di Sarri, anche alla luce del fatto che al ritorno, tra le fila dei rossoneri, mancheranno Ibrahimovic, Castillejo (diffidati e ammonito) e Theo Hernandez. Per il Milan arriva un’altra buona prestazione senza essere accompagnata dal bottino pieno.

