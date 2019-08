La Coppa Italia di Serie D non si ferma. Il prossimo weekend sarà campionato, ma prima le squadre del massimo campionato dilettantistico scendono in campo per il primo turno di Coppa.

Rispetto al programma originale, rinviata all’11 settembre Audace Cerignola-Gravina e a data da destinarsi la gara del Marsala in attesa del recupero del preliminare Palermo-Biancavilla. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno i rigori a decidere la qualificazione ai trentaduesimi.

Tutti i match (salvo anticipi o posticipi) si giocano domenica alle ore 16. Questo il programma completo e i risultati delle gare (NOTA – in * le variazioni di orario e/o data):

Gara 1 Cjarlins Muzane-Chions FINALE 3 – 4

Gara 2 Campodarsego – Tamai (Bozzetto di Bergamo)

Gara 3 Cartigliano – Montebelluna (Lipizer di Verona)

Gara 4 Caldiero Terme – Villafranca Veronese (Cadirola di Milano)

Gara 5 Delta Calcio Rovigo – Mestre (Agostoni di Milano)

Gara 6 Virtus Bolzano – Levico Terme (Lovison di Padova) *ore 18

Gara 7 Union Feltre – Este (Duzel di Castelfranco Veneto)

Gara 8 Folgore Caratese – Legnano FINALE 5-4 d.c.r.

Gara 9 Inveruno – Arconatese (Longo di Cuneo)

Gara 10 Virtus CiseranoBergamo – Brusaporto (Di Nosse di Nocera Inferiore) Gara 11 Nibionnoggiono – Caravaggio (D’Ambrosio Giordano di Collegno) *ore 17

Gara 12 Ciliverghe – Breno (Vailati di Crema)

Gara 13 Caronnese – Seregno (Mori di La Spezia) *ore 18

Gara 14 Sporting Franciacorta – Pro Sesto (Frosi di Treviglio)

Gara 15 Sondrio – Villa Valle (Fichera di Milano)

Gara 16 Crema – Fiorenzuola (Migliorini di Verona)

Gara 17 Savona – Fezzanese (Burlando di Genova)

Gara 18 Ligorna – Vado (Tesi di Lucca)

Gara 19 Casale – Borgosesia (Papale di Torino)

Gara 20 Chieri – Bra (Sicurello di Seregno) Gara 21 Vigor Carpaneto – Lentigione (Gianquinto di Parma)

Gara 22 Sasso Marconi Zola – Mezzolara FINALE 0 – 1

Gara 23 Sammaurese – Scandicci FINALE 1 – 3

Gara 24 Savignanese – Forli’ (Bracaccini di Macerata) *ore 20.30

Gara 25 Grosseto – Aquila Montevarchi (Crezzini di Siena) *ore 20.45

Gara 26 Serravezza Pozzi – Ghivizzano Borgoamozzano (Andreano di Prato)

Gara 27 Follonica Gavorrano – San Donato Tavarnelle FINALE 2 – 3

Gara 28 Lucchese – Grassina (Pirriatore di Bologna)

Gara 29 Tuttocuoio – Prato (Bullari di Brescia)

Gara 30 Sangiustese – Jesina (Pistarelli di Fermo) *ore 20.30 Gara 31 Foligno – Tolentino (Bianchi di Prato)

Gara 32 Recanatese – Montegiorgio (D’Eusanio di Faenza)

Gara 33 Sporting Trestina – Cannara (Peletti di Crema)

Gara 34 Torres – Latte Dolce (Gai di Carbonia) *ore 18

Gara 35 Ostia Mare – Muravera (Luongo di Napoli)

Gara 36 Trastevere – Team Nuova Florida (Campobasso di Formia) *ore 17.30

Gara 37 Monterosi – Flaminia (Marchioni di Rieti) *ore 17

Gara 38 Latina – Aprilia Racing (Ancora di Roma1) *ore 20

Gara 39 Albalonga – Vis Artena (Romaniello di Napoli)

Gara 40 Atletico Terme Fiuggi – Citta’ di Anagni (Russo di Torre Annunziata) Gara 41 Pineto – Vastese (Pezzopane di L’Aquila) *ore 18

Gara 42 S. Nicolo Notaresco – Avezzano (Bocchini di Roma1)

Gara 43 Cassino – Vastogirardi (Cardella di Torre del Greco) *ore 17

Gara 44 Sorrento – Gladiator (Pacella di Roma2) *ore 17

Gara 45 Portici – Nocerina (Ubaldi di Roma 1) *ore 19

Gara 46 Savoia – Gelbison (Angiolari di Ostia) *ore 20

Gara 47 Taranto – Team Altamura (Milone di Taurianova) *ore 17

Gara 48 Foggia – Nardo’ (Gregoris di Pescara) *ore 20

Gara 49 Fidelis Andria – Bitonto (Tomasi di Lecce) *ore 20.30

Gara 50 Audace Cerignola – Gravina *rinviata all’11/09 Gara 51 Castrovillari – Francavilla FINALE 0 – 2

Gara 52 Cittanovese – Corigliano (Leotta di Acireale)

Gara 53 Fc Messina – Marina di Ragusa (Mucera di Palermo) *ore 16.30

Gara 54 Palermo/Biancavilla – Marsala *rinviata a data da destinarsi

Gara 55 Citta di Acireale – Licata (Cusumano di Caltanissetta)

