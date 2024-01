Corini: “Serviva un successo, ci siamo ripresi il risultato. Soleri? Ha mercato perché è bravo”

E alla fine… Soleri. Il Palermo torna alla vittoria contro il Modena grazie all’attaccante che firma una doppietta vitale per il risultato finale. Eugenio Corini, intervenuto nel post gara, ha lodato l’attaccante e parlato di “una vittoria nata in settimana“.

“Soleri ha mercato perché è bravo. Per me è importante, fin quando ha il sorriso rimane in battaglia con me. Ci siamo parlati a trenta secondi dalla partita: è stato lui a cercarmi ed è stato chiarissimo. Poi, ci penserà la dirigenza”.

“Lo spirito è stato quello di andare oltre: questo ho chiesto ai ragazzi negli allenamenti – dice -. Bisognava superare un momento del campionato schizofrenico”. Il tecnico ammette però qualche rammarico. “Peccato perché oggi controllavamo la partita e abbiamo subito gol evitabili, ci lavoreremo”.

“Dal 2-2 la squadra ha voluto riprendersi il risultato – spiega durante la sua analisi -. La classifica sarà così, secondo me, fino a marzo: noi dobbiamo starci dentro. La squadra perfetta in Serie B non esiste. Esiste il coraggio di volerlo essere. Possiamo vincere ma anche perdere contro tutti: la Serie B è questa”.

Il “Genio” fa un plauso ai tifosi. “Sono venuti oggi con la pioggia, il vento e dopo una sconfitta. Il Palermo aveva bisogno di un successo in casa per creare questo clima. Lo abbiamo voluto e il gesto più bello è quello di Mancuso, che a 40 secondi dalla fine serve l’assist a Soleri. E’ la condivisione che chiedo sempre ai ragazzi: per vincere in Serie B bisogna essere generosi”.

“E’ una bella giornata, una bella vittoria. Lo spirito è giusto e dobbiamo continuare così – prosegue -. Difesa? Compensiamo con un grande attacco. Ma sappiamo di non poterlo fare sempre. E’ anche un momento del campionato in cui si segna tanto”.

Infine l’opinione su Segre. “L’ho visto crescere, è molto più equilibrato e non è un caso che oggi abbia 5 gol in campionato. L’assist è di una qualità incredibile, in cui è stato bravo anche Soleri”.

