Bianco: “Bravi a rimontare, poi è finita la benzina. Noi su Soleri? Il mercato…”

Paolo Bianco commenta la vittoria del Palermo sul suo Modena. Il tecnico si è detto amareggiato per la sconfitta, commentando anche le voci di mercato che vorrebbero Soleri nel mirino del club gialloblu.

“La squadra è stata brava a rimontare due volte, con atteggiamento giusto ha tenuto il campo – afferma il tecnico -. Dispiace perché fino a quando abbiamo avuto benzina in corpo siamo rimasti in partita. Peccato, perché avevamo anche molti problemi fisici. Abbiamo anche avuto una grande occasione per il 3-3, ma comunque accettiamo il risultato del campo e pensiamo alla prossima”.

Il Modena e Soleri sono stati protagonisti di voci di mercato, oggi l’attaccante ha segnato una doppietta: “Io penso ad allenare chi ho a disposizione. Per il mercato si occupano il direttore sportivo e la dirigenza”.

LEGGI ANCHE

LA CRONACA DEL MATCH

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA