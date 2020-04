Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha annunciato in conferenza stampa gli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus e i dati del bollettino nazionale del 23 aprile.

Per la prima volta il dato dei guariti è superiore ai nuovi casi registrati nelle 24 ore: i nuovi contagi sono stati 2.646, mentre i guariti sono stati 3.033; i deceduti sono stati 464. Il dato degli attuali positivi scende dunque a 106.848 (-851 rispetto a ieri).

Confortante la nuova riduzione di ricoverati in Terapia Intensiva (2.267, -117). Sono 1.579.909 i tamponi realizzati da inizio epidemia (+66.658 nelle ultime 24 ore)

I DATI DI OGGI:

• Attualmente positivi: 106.848 (-851)

• Deceduti: 25.549 (+464, +1,8%)

• Dimessi/Guariti: 57.576 (+3.033, +5,6%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.267 (-117, -4,9%)

• Tamponi: 1.579.909 (+66.658)

Totale casi: 189.973 (+2.646, +1,4%)

IL DETTAGLIO DELLE SINGOLE REGIONI: 33.873 i malati in Lombardia (369 in meno di ieri), 12.845 in Emilia-Romagna (-239), 15.152 in Piemonte (+30), 9.925 in Veneto (-66), 6.171 in Toscana (+4), 3.466 in Liguria (-10), 3.230 nelle Marche (+0), 4.486 nel Lazio (+23), 2.978 in Campania (-20), 1.871 nella Provincia di Trento (-3), 2.936 in Puglia (+62), 1.135 in Friuli Venezia Giulia (-173), 2.301 in Sicilia (+14), 2.100 in Abruzzo (-8), 1.494 nella provincia di Bolzano (-18), 355 in Umbria (-16), 817 in Sardegna (-16), 823 in Calabria (+2), 463 in Valle d’Aosta (-38), 229 in Basilicata (-3), 198 in Molise (-7). Quanto alle vittime, se ne registrano 12.940 in Lombardia (+200), 3.269 in Emilia-Romagna (+65), 2.630 in Piemonte (+71), 1.206 in Veneto (+25), 723 in Toscana (+18), 1.047 in Liguria (+25), 857 nelle Marche (+12), 375 nel Lazio (+5), 332 in Campania (+5), 382 nella provincia di Trento (+1), 372 in Puglia (+10), 256 in Friuli Venezia Giulia (+10), 213 in Sicilia (+5), 280 in Abruzzo (+4), 261 nella provincia di Bolzano (+5), 61 in Umbria (+0), 98 in Sardegna (+2), 76 in Calabria (+0), 127 in Valle d’Aosta (+0), 24 in Basilicata (+0), 20 in Molise (+1).

