Dalle ore 18 circa, la conferenza stampa del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, con gli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus e il bollettino nazionale aggiornato al 31 marzo.

Il totale dei casi attualmente positivi è 77.635 (+2.107 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore ci sono stati 837 morti e 1109 guariti. I tamponi complessivi sin qui realizzati sono 506.968, dei quali oltre 275mila in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia sono 4.023 (+42), ma si registra per la prima volta una diminuzione di questo dato nella regione Lombardia, dove frenano anche i contagi (1047 in più rispetto a ieri).

I dati di oggi:

• Casi attuali: 77.635 (+2.107 rispetto a ieri)

• Deceduti: 12.428 (+837)

• Guariti: 15.729 (+1.109)

• Ricoverati in terapia intensiva: 4.023 (+42)

Totale casi: 105.792 (+4.053, +4,0%)

LEGGI ANCHE

BRUSAFERRO: “SIAMO AL PICCO, ORA DOBBIAMO SCENDERE”

IL BOLLETTINO IN SICILIA (31 MARZO)