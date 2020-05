La Protezione Civile e il Ministero della Salute hanno diffuso il bollettino del 4 maggio, con i dati aggiornati relativi all’emergenza Coronavirus in Italia.







Il dato degli attualmente positivi scende sotto quota 100 mila (-199 pazienti rispetto a ieri), mentre il numero di nuovi casi registrati è pari a 1.221. Nelle ultime 24 ore si registrano 195 decessi e 1.225 guarigioni.

“Tra gli attualmente positivi 1.479 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 22 pazienti rispetto a ieri. 16.823 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 419 pazienti rispetto a ieri. 81.678 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi”, riporta la Protezione Civile.

I DATI DI OGGI (4 MAGGIO)

Attualmente positivi: 99.980 (-199)

Deceduti: 29.079 (+195)

Dimessi/Guariti: 82.879 (+1.225)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.479 (-22)

Casi totali: 211.938 (+1.221)

Tamponi: 2.191.403 (+37.631)

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 37.307 in Lombardia, 15.562 in Piemonte, 8.984 in Emilia-Romagna, 7.234 in Veneto, 5.279 in Toscana, 3.508 in Liguria, 4.385 nel Lazio, 3.206 nelle Marche, 2.711 in Campania, 1.165 nella Provincia autonoma di Trento, 2.945 in Puglia, 2.202 in Sicilia, 1.050 in Friuli Venezia Giulia, 1.837 in Abruzzo, 636 nella Provincia autonoma di Bolzano, 181 in Umbria, 653 in Sardegna, 110 in Valle d’Aosta, 674 in Calabria, 173 in Basilicata e 178 in Molise.

IL BOLLETTINO REGIONALE (4 MAGGIO)

