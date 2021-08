MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Di seguito i dati Covid e il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi domenica 1 agosto, in merito all’emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

ECCO I DATI:

Attuali positivi: 11.219 (+549)

Deceduti: 6.047 (0)

Dimessi/guariti: 226.275 (+32)

–

Ricoverati totali: 328 (+22)

Ricoverati in terapia intensiva: 33 (+2)

–

Totale casi: 243.541 (+581)

Tamponi: 5.280.504 (+9.282)

DATI NAZIONALI

Attuali positivi: 91.350 (+4.065)

Dimessi/Guariti: 4.135.930 (+1.250)

Deceduti: 128.068 (+5)

Totale casi: 4.355.348 (+5.321)