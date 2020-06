Situazione difficile in quel di Catania. Il club etneo ha deciso di partecipare i playoff e ha convocato i calciatori (con molto ritardo rispetto alle altre squadre) per cominciare la preparazione a questa fase finale del torneo. Ci sarebbero però alcuni atleti che non avrebbero intenzione di tornare in Sicilia.

Il Corriere dello Sport riporta i nomi di Furlan, Esposito, Pinto, Calapai, Rizzo e Dall’Oglio. Oltre naturalmente a Di Molfetta che ha chiesto lo svincolo. Situazione che renderebbe complicatissima l’avventura di Cristiano Lucarelli ai playoff.







E il clima continua a non essere dei migliori: la notizia arriva infatti insieme alla decisione del TFN di penalizzare il club di due punti, da scontare nella seguente stagione sportiva.

