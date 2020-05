“Da Scienza a Boscaglia: il Palermo fa lo scouting”. Questo il titolo scelto dal Corriere dello Sport per fare il punto sul toto allenatore in casa Palermo, con tanti nomi che “fioccano” dopo la separazione tra i rosa e Rosario Pergolizzi dopo il campionato che riporterà il Palermo in Serie C.

Come riportato da Paolo Vannini, la ricerca del nuovo allenatore sarebbe già iniziata da qualche giorno e il profilo è già in parte identificato: “Il Palermo è destinato a giocare per vincere in qualsiasi categoria” ed è per questo che “l’allenatore prescelto dovrà essere all’altezza di notevoli aspettative”.







Difficile bloccare un nome visto lo scenario attuale del calcio, ma il festival dei nomi è già partito: si va dagli emergenti Beppe Scienza e Fabio Caserta (rispettivamente Monopoli e Juve Stabia) passando al nome gettonato di Boscaglia che però è difficile a livello economico fino a Giovanni Tedesco, ipotesi suggestiva ma prima di concretezza.

Sullo sfondo però anche le questioni societarie, con un C.d.A di rilievo in programma martedì: una riunione in cui si traccerà il bilancio della stagione e si stabilirà il budget della prossima (al netto delle difficoltà causate dall’emergenza sanitaria), si ratificherà l’addio di Pergolizzi. Sul tavolo anche la conferma di Castagnini come ds, ma nella riunione si dovrebbe discutere una definizione più precisa di ruoli e competenze interne.

