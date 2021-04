“Finalmente il Palermo va in campo. Per Filippi c’è l’aiuto della cabala”. Questo il titolo del Corriere dello Sport dedicato ai rosanero, che tornano a giocare a 21 giorni di distanza dall’ultimo match disputato. E per i rosa il programma sarà serrato: dopo la partita, ritorno in nave in Sicilia e nuova partenza (stavolta direzione Monopoli) già nella giornata di lunedì.

E il quotidiano sottolinea come la “cabala” e le statistiche potrebbero essere di buon auspicio: il Palermo sfiderà infatti la Casertana in trasferta e delle cinque vittorie esterne ottenute sin qui, quattro sono arrivate proprio in casa di squadre campane.





Fronte formazione, la squadra è partita quasi al completo (a casa sono rimasti i “lungodegenti” Doda e Corrado e lo squalificato De Rose): tra i partenti anche Marconi, che si è allenato con i compagni e sembra aver smaltito i postumi di una distorsione alla caviglia sinistra.

