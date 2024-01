CorSport – Il Palermo senza Stulac si arrende

“Un Cittadella cervello e muscoli affonda il Palermo“. Il Corriere dello Sport analizza la sconfitta dei rosanero, dando merito ai veneti reduci da 5 vittorie consecutive dentro casa.

Il Palermo va sotto nel primo tempo per via del gol di Pandolfi e nella ripresa non riesce a reagire soprattutto a causa dell’espulsione di Stulac arrivata dopo pochissimi minuti dal rientro in campo. A chiudere la partita sarà Vita.

Nell’edizione odierna del quotidiano sono presenti diversi approfondimenti per ogni partita di Serie B che si è giocata di sabato, oltre che le parole dei tecnici Corini e Gorini.

