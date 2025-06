CorSport – “La ‘fantasia’ di Vignato per il Palermo di Inzaghi”

Potrebbe essere quello di Vignato il nome che circola nell’ambiente Palermo per un possibile accordo con il Pisa per un prestito con diritto di riscatto che comprende anche il tecnico Inzaghi.

Insieme all’allenatore arriverebbe, quindi, il calciatore ventiquattrenne il cui profilo sembra “maggiormente interessare ai rosa”, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Inzaghi ha già avuto Vignato a Salerno (oltre alla parentesi Pisa) e le sue qualità da trequartista potrebbero fare comodo.

“Non è stato in realtà fra i protagonisti principali della promozione (11 presenze e 0 gol) ma possiede caratteristiche che potrebbero venire utili: al Palermo manca un trequartista tradizionale, anche se ancora non è assodato il modulo su cui punterà SuperPippo”, si legge.