Catania, si va verso la permanenza di Toscano. Nessun contatto con Angelozzi

Toscano potrebbe restare alla guida del Catania. Nonostante nelle ultime ore sia emerso il nome di Fabio Gallo, in uscita dall’Entella, il futuro del tecnico rossazzurro sembra sempre più legato alla panchina etnea.

Secondo quanto riportato da La Sicilia, il vicepresidente Grella avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il tecnico, che da parte sua non avrebbe alcuna intenzione di lasciare Catania.

L’obiettivo del club per la prossima stagione è ambizioso: migliorare il quinto posto ottenuto nell’ultimo campionato e puntare alla promozione in Serie B, categoria che manca da ormai dieci anni. Tuttavia, la questione allenatore non è l’unico nodo da sciogliere: resta infatti ancora incerta anche la situazione legata alla direzione sportiva.





Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile interesse per Guido Angelozzi, attuale direttore sportivo del Frosinone, come sostituto di Daniele Faggiano. Tuttavia, la notizia è stata smentita dallo stesso ds ciociaro. “Il diretto interessato – contattato telefonicamente – ha smentito ogni approccio, al di là dell’anno di contratto con i gialloblù. Nessuno, insomma, tra i dirigenti del Catania avrebbe mai chiamato Angelozzi”, si legge nel quotidiano.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO E I CAMPIONI DEL MONDO