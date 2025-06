Vanoli non è più l’allenatore del Torino \ UFFICIALE

Ora è ufficiale: Paolo Vanoli e il Torino si dicono addio. Dopo ore di indiscrezioni, arriva la conferma della separazione tra il tecnico e il club granata. Decisivi i contrasti con il presidente Urbano Cairo, con cui i rapporti erano ormai logori. Gli incontri avvenuti nei giorni scorsi non hanno fatto altro che evidenziare visioni sempre più distanti, portando così alla rottura definitiva.

Nel frattempo, il Torino è pronto ad annunciare il nuovo allenatore, che sarà Marco Baroni. Con l’ex tecnico della Lazio, la società ha già trovato l’accordo economico per un contratto biennale.

La nota del club

Il Torino Football Club e il tecnico Paolo Vanoli non proseguiranno insieme nel prossimo campionato.





La Società desidera ringraziare Vanoli e il suo gruppo di lavoro per l’impegno e la dedizione dimostrati in questa stagione in granata e augura loro il meglio nel prossimo futuro.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO E I CAMPIONI DEL MONDO