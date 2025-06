Perinetti, ufficiale la risoluzione con l’Avellino: via libera per l’Athletic Palermo

Giorgio Perinetti ha ufficialmente risolto il contratto con l’Avellino, chiudendo così ogni legame con la società campana che, al termine della stagione, ha conquistato la promozione in Serie B. Sebbene fosse stato esonerato lo scorso 22 settembre, il dirigente era ancora formalmente sotto contratto fino a oggi.

Ora, con la fine del rapporto, potrebbe aprirsi un nuovo capitolo per Perinetti: è infatti in corso una trattativa con l’Athletic Club Palermo, intenzionato ad affidargli il ruolo di direttore generale. La risoluzione con l’Avellino potrebbe rappresentare un passaggio chiave per sbloccare la possibile intesa, dopo i primi contatti avvenuti subito dopo il salto di categoria della formazione palermitana.

LA NOTA DELL’AVELLINO

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver risolto consensualmente i rapporti contrattuali con i professionisti Giorgio Perinetti, Luigi Condò e Pierfrancesco Strano e con il calciatore Ramzi Aya.





