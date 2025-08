CorSport – “Palermo, Lund verso Colonia”

Kristoffer Lund potrebbe lasciare il Palermo. Quella che inizialmente sembrava solo una possibilità remota sta invece diventando sempre più concreta nelle ultime ore. Il terzino sinistro avrebbe preso atto del fatto che, con l’arrivo di Augello – subito convincente in ritiro – per lui ci sarebbe poco spazio.

Per questo motivo Lund sarebbe disposto ad accettare la proposta del Colonia, club tedesco di Bundesliga. Il Palermo non ha nulla da rimproverare al giocatore, e lo stesso tecnico Inzaghi ha parlato bene di lui, ma la società non si opporrebbe a un suo trasferimento, soprattutto se la richiesta partisse proprio dal calciatore, attratto dalla possibilità di vivere una nuova esperienza in un campionato importante come quello tedesco.

La trattativa sarebbe già in fase avanzata, anche se non ancora chiusa. Si discute su un prestito oneroso con diritto di riscatto, a cifre abbastanza elevate. Lund, arrivato a Palermo due anni fa grazie al lavoro degli osservatori del Manchester City, è sotto contratto fino al 2027. Lo riporta il Corriere dello Sport.