Bardi a un passo dal Palermo, Desplanches verso Pescara. E Gomis…

Il Palermo sarebbe molto vicino a ingaggiare Bardi, ex portiere della Reggina attualmente svincolato. Il suo arrivo servirebbe a completare l’ultima casella destinata ai giocatori “over” nella rosa, contribuendo così – almeno in parte – a risolvere il problema legato al ruolo di portiere.

A quel punto, la società avrebbe due strade da valutare attentamente: confermare Gomis come titolare, oppure cederlo per fare spazio a un nuovo arrivo. In quest’ottica, resta d’attualità il nome di Klinsmann, attualmente al Cesena. Tuttavia, se Bardi dovesse firmare, Klinsmann potrebbe approdare in rosanero solo in caso di partenza di Gomis.

Nel frattempo, continua la ricerca di un difensore centrale mancino da affiancare a Ceccaroni: sarebbe l’ultimo rinforzo per il reparto arretrato. Sul fronte delle uscite, il giovane portiere Desplanches è ormai prossimo a trasferirsi al Pescara. L’operazione si concretizzerà dopo il rinnovo del suo contratto con il Milan, proprietario del cartellino.





Il Palermo resta inoltre attivo su Lund, su cui è in corso un forte pressing: non si esclude un affondo nei prossimi giorni. Nessuna novità, invece, sulle situazioni di Verre, Buttaro e Saric. Lo riporta il Giornale di Sicilia.