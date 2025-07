CorSport – “Palermo – Palumbo, è fatta. Il caso Klinsmann tiene banco”

La telenovela legata ad Antonio Palumbo (28 anni) è giunta al termine. E il Palermo, come suggerivano gli indizi degli ultimi giorni, può finalmente sorridere. In attesa dell’annuncio ufficiale del suo arrivo in Sicilia, il duttile centrocampista campano può ormai essere considerato un nuovo elemento della rosa.

Lo riporta il Corriere dello Sport. Per lui, che raggiungerà a breve il ritiro della squadra, è pronto un contratto triennale con la possibilità di estenderlo per un’ulteriore stagione. Dopo un lungo tira e molla, il Palermo e il Modena hanno raggiunto un accordo: al club emiliano andranno circa 1,5 milioni di euro più eventuali bonus, oltre al cartellino di Francesco Di Mariano (29 anni).

Nel frattempo tiene banco anche la situazione di Klinsmann: il portiere ha una valutazione di circa 6 milioni di euro. Rimane sotto osservazione da parte del Sassuolo, ma anche il Palermo ha mostrato interesse, proponendo in cambio il centrocampista Valerio Verre (31 anni). Tuttavia, il direttore sportivo Fusco avrebbe richiesto il giovane difensore polacco Patryk Peda