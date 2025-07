Mantovani: “Palermo? Ci sono state chiacchierate, poi non se n’è fatto nulla”

“Palermo? Si, ci sono state delle chiacchierate”. Conferma Leonardo Mantovani. Il nuovo responsabile dell’area tecnica del Lumezzane ha parlato dei rosa a Tuttomercatoweb.

“Il Palermo è nell’orbita del Manchester City – spiega il dirigente – dove ho grande amico che è Riccardo Bigon”.

Mantovani spiega che con Bigon sono “rimasti sempre in contatto soprattutto in questo periodo dove era alla ricerca di collaboratori. Poi non se n’è fatto nulla”, conclude.