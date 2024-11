CorSport – “Palermo, Ranocchia: bis da playmaker contro lo Spezia”

L’esperimento è praticamente riuscito nonostante il pareggio finale contro la Samp. E Alessio Dionisi lo dovrebbe riproporre contro lo Spezia. Si tratta del solito modulo, il 4-3-3, arricchito con un nuovo play: Filippo Ranocchia.

L’allenatore nell’ultimo incontro ha preferito un calciatore di rottura in meno, Gomes, per aggiungere qualità al reparto e “il classe 2001 non ha fatto rimpiangere il francese valorizzando nella linea mediana altri aspetti: poca interdizione ma maggiore qualità, fantasia e geometrie”, scrive il Corriere dello Sport.

Il centrocampista è stato spesso nel vivo del gioco e viene considerato il più pericoloso dell’ultimo match: per lui potrebbe esserci, quindi, un ritorno contro i bianconeri nel ruolo di playmaker.





“Un segnale lo ha dato l’allenamento di ieri mattina a Torretta e, in particolare, la partita in campo ridotto nella quale è stata schierata la formazione scesa in campo contro la Sampdoria dal primo minuto. Con Ranocchia, a segno ieri con un sinistro angolato, perno centrale di un centrocampo a tre”, si legge.