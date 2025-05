CorSport – “Pisa e Inzaghi: trionfo e addio. Trattativa col Palermo”

“Sono caduti anche gli ultimi dubbi e le residue speranze di ricomporre una frattura divenuta sempre più insanabile di ora in ora: Filippo Inzaghi lascia la panchina del Pisa“. Scrive così Aldo Gaggini, che sulle pagine del Corriere dello Sport analizza la situazione del tecnico, ormai in trattativa col Palermo per la prossima stagione.

Inzaghi è sotto contratto col Pisa fino al 30 giugno 2027 e quindi si dovrà arrivare a una rescissione consensuale che dovrebbe realizzarsi senza traumi. Il tecnico ha chiesto e ottenuto il permesso di trattare con il Palermo, che si era messo sulle sue tracce già da qualche mese.

Ma non c’è soltanto la società rosanero in attesa di aprire una possibile trattativa. I tempi per arrivare a un accordo dovrebbero essere brevi.





