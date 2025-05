Antonini: “Ci aspettavamo la penalizzazione, con la Sampdoria da salvare…”

Valerio Antonini è una furia. Il presidente del Trapani ha commentato duramente sul proprio profilo X la decisione del Tribunale Federale Nazionale relativa alla vicenda legata ai crediti d’imposta. Antonini, però, continua a proclamarsi innocente e annuncia battaglia nelle sedi competenti.

“Otto punti. Sei mesi di inibizione. Non mi aspettavo diversamente… per omicidio colposo. Ops, no: per aver regolarmente pagato gli F24, con quietanze in mano. Siamo molto sereni, perché era una decisione già presa. Ora andremo fino all’ultimo grado di giudizio. Tanto, eventualmente, i punti li scontiamo l’anno prossimo”, ha scritto Antonini in un post dal tono amaro e ironico.

Poi un appello alla tifoseria: “I nostri tifosi devono essere decisivi: il Provinciale deve diventare una fortezza. L’obiettivo è azzerare subito la penalizzazione e poi risalire in classifica il più possibile. In fondo l’Avellino ha vinto il campionato con otto punti di vantaggio. Serenità più totale, avanti a schiena dritta per non aver commesso il fatto. Nelle sedi opportune otterremo ciò che ci spetta“.





Infine, una stoccata al sistema e un riferimento indiretto alla Sampdoria, che ha beneficiato della penalizzazione inflitta al Brescia e disputerà i playout contro la Salernitana: “Questa sentenza sembra più l’esecuzione di un plotone che un giudizio sportivo. Ma capisco: con una Sampdoria da salvare in Serie B, tutto diventa una semplice conseguenza“.

