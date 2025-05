Allegri torna in panchina, è il nuovo allenatore del Milan / UFFICIALE

Ora è ufficiale: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico torna in panchina dopo un anno di stop e punta a rilanciare i rossoneri, reduci da una stagione fallimentare.

Per Allegri si tratta di un ritorno in rossonero. Approdato al Milan nell’estate del 2010, ha portato con sé una visione tattica equilibrata e una gestione dello spogliatoio pragmaticamente efficace. Al suo primo anno ha vinto subito lo Scudetto, riportando i rossoneri al vertice del calcio italiano dopo sette anni. Con giocatori come Ibrahimović, Thiago Silva, Nesta e Seedorf, Allegri è riuscito a costruire una squadra solida, capace di unire talento ed esperienza, imponendo un gioco meno spettacolare ma estremamente concreto.

Negli anni successivi, tuttavia, Allegri ha dovuto affrontare una lenta ma costante erosione della rosa, segnata da addii importanti e ridimensionamenti economici. Nonostante ciò, è riuscito a centrare un secondo posto e una qualificazione agli ottavi di Champions League, prima di essere esonerato nel gennaio 2014, in un periodo di crisi tecnica e risultati deludenti. La sua esperienza al Milan resta comunque positiva: ha lasciato un segno grazie alla sua capacità di gestire un gruppo pieno di personalità forti e di vincere in un momento di transizione societaria e sportiva.





La nota del Milan

AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Massimiliano Allegri.

Nato a Livorno l’11 agosto 1967, Massimiliano Allegri dopo aver giocato in Serie A con le maglie di Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli, inizia la carriera da allenatore nel 2002. Siede sulle panchine di Aglianese, SPAL, Grosseto e Sassuolo prima della chiamata del Cagliari nel 2008, con cui debutta in Serie A. Nel 2010 arriva al Milan, con cui vince subito lo Scudetto numero 18 della storia rossonera e la Supercoppa Italiana 2011. Dal 2014 al 2019 prima, e dal 2021 al 2024 poi, siede sulla panchina della Juventus con cui conquista 5 Scudetti, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.

Il Club rivolge a Massimiliano e ai suoi collaboratori un caloroso in bocca al lupo.

