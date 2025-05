Psg – Inter, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Finale Champions League

La finale di Champions League tra PSG e Inter è finalmente arrivata! L’attesissimo match si giocherà sabato 31 maggio alle ore 21.00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. La buona notizia? Sarà possibile vedere la partita in diretta e in chiaro. Come previsto dalla normativa AgCom per gli eventi di interesse nazionale, Sky ha deciso di trasmettere gratuitamente il big match anche al pubblico non abbonato.

📺 Dove vedere PSG – Inter in TV e streaming

La copertura televisiva sarà curata da Sky Sport, con lo studio prepartita attivo dalle 19.30. A condurre ci saranno Leo Di Bello e Sarah Castellana, accompagnati da ospiti di prestigio: Walter Zenga, Gianluca Zambrotta, Nicola Savino, Stefano De Grandis, il commento brillante di Giorgio Gherarducci (Gialappa’s Band) e le incursioni ironiche di Max Giusti nei panni di Pierluigi Pardo 😄.

🔊 Telecronaca: Fabio Caressa e Beppe Bergomi





📍 Canale in chiaro: TV8 (numero 8 DTT)

💻 Streaming: Sky Go e NOW TV

📡 Pay TV: Sky Sport

⚽ PSG – Inter: finale da sogno e storia in palio

L’Inter di Simone Inzaghi giocherà la settima finale di Champions/Coppa dei Campioni della sua storia, con tre trofei già vinti: 1964, 1965 e 2010. I nerazzurri scenderanno in campo con la maglia gialla, essendo il PSG formalmente la squadra di casa. Per i parigini si tratta della seconda finale, con l’obiettivo di conquistare la prima Champions League della storia.