“Titoli di coda per il Barbera, il Palermo rimane a casa”. Questo il titolo scelto dal Corriere dello Sport per parlare di Palermo e fare il punto sulla questione stadio, che oggi vivrà un capitolo importante con la discussione della convenzione in Consiglio Comunale alla presenza del sindaco. E proprio Leoluca Orlando potrebbe diventare ancor di più un personaggio principale della vicenda.

Per Paolo Vannini, “la sensazione è che comunque sia la squadra non andrà a giocare lontano dalla sua sede naturale, ovvero il Renzo Barbera. Se la querelle politica andasse avanti anche dopo la seduta odierna, la formula per evitare l’assurdo esilio sarebbe la decisione del sindaco che di proprio pugno potrebbe firmare il rinnovo della concessione per un solo semestre”.







Di fatto (qualora si arrivasse a tale soluzione estrema) si tratterebbe di una proroga, in attesa che la questione venga risolta definitivamente, ma risponderebbe alla richiesta di un documento che certifica l’uso di un impianto omologato per il prossimo campionato. Sul fronte convenzione, invece, il confronto prosegue e riguarda soprattutto il canone: tra le ipotesi quella di scontralo in base agli incassi, ma il tema è delicato visto che non si sa quando gli stadi potranno essere riaperti e con quale capienza.

