“Sforzini aspetta solo il Palermo. Ficarrotta dice no”. Questo il titolo della Gazzetta dello Sport edizione Sicilia, che si concentra sulle scelte di mercato dei rosanero e le scelte dei giocatori in bilico, tra chi attende una chiamata e chi invece ha deciso di declinare e prendere un’altra strada per la prossima stagione.

Fabrizio Vitale sottolinea come il percorso di avvicinamento al ritiro è ricco di incognite: “Il Palermo ha messo in atto la prima parte del piano: riconferma dei big e di una parte degli under. Poi, in attesa di poter entrare nel vivo del mercato, appena i campionati di B e C termineranno, ha proposto a qualche elemento della scorsa stagione di aggregarsi, in prova”.







Se Ambro però ci sta pensando, Ficarrotta ha già detto no alla proposta del “periodo di prova” ed è pronto a valutare altre destinazioni: “A 30 anni, e con una moglie incinta, non potevo andare in ritiro col rischio di restare senza niente in mano”.

Diverso invece il discorso di Sforzini, che aspetta ancora una chiamata visto che in teoria il Palermo (al contrario di altri) non gli ha mai comunicato formalmente che era fuori dai programmi. Lui ci spera: tra un allenamento e l’altro attende, magari con la prospettiva di chiudere la carriera in bellezza, fare l’alternativa di lusso e lasciare il segno dopo un campionato di D segnato dagli infortuni.

LEGGI ANCHE

PALERMO, TERZA MAGLIA BIANCOBLU

PALERMO: PARLA PERGOLIZZI

AUTERI: “IO SULLA PANCHINA DEL PALERMO? SAREBBE UN’OCCASIONE PER ENTRAMBI

PALERMO, LA RICETTA DIANA: “COMPRA CHI HA FAME DI B”