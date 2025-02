Cosenza, Alvini: “Mancano dodici gare, possiamo ancora salvarci”

L’allenatore del Cosenza, Massimiliano Alvini, é intervenuto in conferenza stampa nel post partita della gara persa per 3-0 in casa della Juve Stabia. Il Cosenza, ultimo in classifica, sarà il prossimo avversario del Palermo domenica, 23 febbraio.

Il tecnico ha commentato così la gara, parole riportate da Tuttomercatoweb: “Siamo entrati in campo bene nel primo tempo, abbiamo creato i presupposti per passare in vantaggio e c’è stata una grande parata da parte di Thiam, poi purtroppo sono emerse alcune nostre fragilità, visto che abbiamo preso gol nel momento peggiore.”

Poi ha aggiunto: “Se nella prima frazione di gioco ho visto un buon Cosenza, nella ripresa non siamo riusciti a renderci pericolosi ed è arrivato il 2-0 su una grande giocata di Adorante. Non so se un risultato del genere può farci perdere le certezze, sappiamo che ci sono delle difficoltà ma non dobbiamo mai dimenticare che ci sono ancora 12 partite a disposizione e possiamo ancora salvarci.”





