Palermo – Mantova 2 – 2 LE PAGELLE / Pohjanpalo non basta, Dionisi il… peggiore

È finita tra i fischi di tutto lo stadio e con i cori ‘spontanei’ dei tifosi all’indirizzo del tecnico Dionisi: in una gara finita in parità, è proprio l’allenatore – la cui posizione adesso è in discussione – a essere sconfitto. Nemmeno stavolta il Palermo ha convinto, come le scelte iniziali del tecnico.

Dionisi sceglie il trequartista (Verre) cambiando un po’ il modulo e perdendo qualcosa a centrocampo, dove il Palermo è stato superato dal Mantova. Verre ha segnato e almeno ha ‘bilanciato’, ma la squadra non ha mai giocato una partita tranquilla, nonostante il vantaggio con cui ha chiuso il primo tempo.

In dieci minuti di ripresa, svagati fino all’autolesionismo, il Palermo si è fatto ribaltare dal Mantova nonostante fosse chiara la maggiore qualità tecnica dei singoli giocatori rosa. E meno male che c’era Pohjanpalo ispirato, capace di trasformare in pericoli i pochi palloni che ha avuto tra i piedi.





Nella ripresa il Palermo ha completamente smarrito il filo del gioco, i cambi dalla panchina non hanno raddrizzato l’andazzo e il rigore del 2 a 2 aveva fatto sperare in un nuovo ribaltamento. Poi l’espulsione di Ceccaroni ha reso tutto più difficile e il pareggio non è in alcun modo discutibile. Anche il piccolo Mantova ha saputo creare problemi al Palermo. I playoff si allontanano, la fiducia dell’ambiente è rasoterra, le ‘riflessioni’ doverose vanno fatte in fretta.

PALERMO (3-4-2-1): Audero 6; Baniya 5, Magnani 5,5, Ceccaroni 4; Diakité 4,5, Blin 6 (dal 38′ s.t. Segre s.v.), Ranocchia 6, Lund 4 (dal 15′ s.t. Pierozzi 6); Verre 6,5 (dal 15′ s.t. Le Douaron 6), Brunori 6; Pohjanpalo 7 (dal 38′ s.t. Vasic s.v.).

MANTOVA (3-5-2): Festa 6; Solini 6 (dal 43′ s.t. Bani s.v.), Brignani 7, De Maio 5; Radaelli 6 (dal 30′ s.t. Maggioni s.v.), Artioli 6,5 (dal 30′ s.t. Ruocco s.v.), Trimboli 6, Burrai 5,5 (dal 43′ s.t. Wieser s.v.), Giordano 6,5; Mancuso 6, Mensah 7 (dal 17′ s.t. Debenedetti 5,5).

Audero 6: Il gol di Mensah lo sorprende sul suo palo ma non ci sentiamo di dargli particolari responsabilità, la palla tocca il palo a testimonianza di un tiro angolato e comunque troppo ravvicinato. Nemmeno sul secondo gol può intervenire, in area c’è un grappolo di uomini e non ha spazio di intervento. In linea con il suo predecessore, rischia di fare una frittata con la palla tra i piedi in disimpegno: gli va bene e lo scampato pericolo lo rinfranca. Tra i pali mostra buona sicurezza, blocca un tiro angolato di Trimboli.

Baniya 5: Ha qualche responsabilità sul raddoppio di Brignani. È lui a marcarlo e a farsi trovare in ritardo, ingenuità da matita blu. E accusa il colpo. Peccato, il primo tempo era stato ben più sereno, con poco lavoro da sbrigare.

Magnani 5,5: Primo tempo perfetto, non sbaglia nulla e comanda la difesa con il carisma del leader senza soffrire mai. Nel secondo tempo però le cose si fanno più complicate: sul gol dell’1 a 1, appena all’inizio della ripresa, esce fuori sul portatore di palla e scopre la difesa, poi commette un’ingenuità. E sul gol dell’1 a 2 anche lui è nel grappolo di giocatori rosanero che va a saltare e non prende la palla.

Ceccaroni 4: Per tutto il primo tempo non deve sudare nemmeno più di tanto e in attacco si fa vedere poco, anche perché quando ci prova Lund non lo serve a dovere. Ma sul gol di Mensah ha gravi responsabilità, è troppo distante dall’attaccante e la sua chiusura è inconsistente. Poi commette un’ingenuità, mettendo le mani addosso ad Artioli a gioco fermo e rimediando un’espulsione magari severa ma evitabilissima.

Diakité 4,5: Due buoni interventi da difensore all’alba della partita, quando il Palermo è ancora abbastanza confuso. Poi si segnala per i numerosi sganciamenti in avanti, è un punto di riferimento per il gioco ma fin quando non imparerà a finalizzare l’azione con cross decenti, sprecherà gran parte di quello che potenzialmente riesce a creare. Commette un brutto fallo al limite dell’area intervendo in ritardo: ammonizione e squalifica per la prossima partita.

Blin 6: Il suo rientro ha dato sostanza al centrocampo. Dopo l’ottima partita di La Spezia, è riuscito ad assorbire la fatica del ritorno in campo e anche con il Mantova offre una prestazione di grande concretezza, sia quando deve spezzare l’azione avversaria sia quando c’è da ripartire.

(dal 38′ s.t. Segre) s.v.: Entra troppo tardi.

Ranocchia 6: Una sua verticalizzazione innesca la bella azione dell’1 a 0. Non è stata una partita straordinaria ma sta ritrovando fiducia e personalità e anche quando fa le cose ‘normali’ riesce a rendersi utile alla squadra: come ad esempio sui calci piazzati, quasi sempre battuti molto bene.

Lund 4: Timido e impacciato, dovrebbe fare il diavolo a quattro e invece corre con la zavorra. È anche piuttosto impreciso, come quando sbaglia in modo grossolano una ‘imbucata’ per Ceccaroni. Esce per primo ed è abbastanza fischiato.

(dal 15′ s.t. Pierozzi) 6: Entra per dare vivacità sulla fascia sinistra piuttosto anemica ma finisce presto per fare il quarto di difesa in conseguenza dell’espulsione di Ceccaroni. Ci mette impegno, in una partita che diventa via via sempre più irrazionale.

Verre 6,5: Segna un gol bellissimo e difficile, addomesticando con classe un passaggio di Pohjanpalo e tirando da fuori area sotto la traversa. Un gol che nobilita la sua gara e giustifica la fiducia accordatagli da Dionisi. Però va detto che il suo apporto al gioco è molto discontinuo, prova la conclusione da fuori area nel primo tempo ma non inquadra la porta, poco convincente in fase di appoggio al centrocampo. Quando il Mantova ribalta la partita Dionisi decide di cambiarlo.

(dal 15′ s.t. Le Douaron) 6: Entra bene in partita e si guadagna il calcio di rigore che rimette il Palermo in carreggiata. Si impegna per mezz’ora piena con tutte le sue forze, il piano tattico va presto a farsi benedire.

Brunori 6: Se gioca così lontano dall’area di rigore è perché questo gli viene chiesto in fase di piano-partita. Gioca tanti palloni, amministrandoli anche bene visto che ha qualità tecniche indiscutibili. Quello che si può discutere è la sua posizione in campo, è pur sempre un bomber di razza e così lontano dall’area di rigore il suo potenziale offensivo viene dimezzato: dovrebbe essere più vicino a Pohjanpalo.

Pohjanpalo 7: Protagonista, com’era giusto che fosse al suo debutto davanti al nuovo pubblico. Segna il suo primo gol, trasformando benissimo dal dischetto e ottenendo un premio personale meritato. Una partita fatta di concretezza: trasforma una palla di Ranocchia in assist-gol per Verre; nella ripresa un sua conclusione all’angolino vede Festa prontissimo alla deviazione; di testa poi prende il palo a portiere battuto saltando più alto in mischia su una punizione di Ranocchia. Il suo peso offensivo è indiscutibile. Quando esce dal campo gli applausi per lui vengono coperti dai fischi dedicati a Dionisi.

(dal 38′ s.t. Vasic) s.v.: Entra per equilibrare la squadra ma sbaglia diverse scelte.

