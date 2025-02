Palermo – Mantova, il dato degli spettatori al “Barbera”

Al “Barbera” si ritorna sotto i 20 mila: il dato spettatori per il match contro il Mantova dice 18.728 titoli emessi (di cui 5.048 biglietti venduti e 13.680). L’ultima partita, Palermo – Pisa, ha fatto registrare 21.585 titoli emessi.

Contro la Juve Stabia erano stati17.606 i titoli emessi, di cui 13.680 abbonamenti e 3.926 biglietti venduti. Col Pisa, invece, sono stati venduti 7.905 biglietti e si contano 477 tifosi ospiti.

Palermo – Modena aveva fatto segnare il record negativo stagionale di spettatori al “Renzo Barbera”. Erano stati 16.645 i titoli emessi per la gara, con soli 2.965 biglietti venduti. Il precedente record negativo era stato registrato per la partita con lo Spezia, quando al “Barbera” c’erano 18.032 persone. La gara al “Barbera” con più tifosi in questo campionato è stata quella col Cosenza, quando allo stadio c’erano 25.787.





LEGGI ANCHE

LA CRONACA DEL MATCH