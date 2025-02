Possanzini: “Siamo delusi per non aver vinto. A Palermo ricordi bellissimi”

Parla Davide Possanzini. L’allenatore del Mantova ha parlato in conferenza stampa al termine della partita rocambolesca pareggiata in casa del Palermo.

“Siamo delusi per non aver vinto – afferma Possanzini -. Quando siamo andati in vantaggio eravamo padroni del campo. Non abbiamo sfruttato fino in fondo l’uomo in più, ci è mancata convinzione. La partita si poteva vincere tranquillamente anche se abbiamo rischiato su qualche palla inattiva. L’avevamo raddrizzata, è un peccato. I ragazzi hanno fatto una prova gagliarda”.

“Operato dell’arbitro? Faccio fatica a fare il mio lavoro. Evito di parlarne. Siamo stati molto equilibrati in campo, abbiamo preso i gol su due episodi. Abbiamo rischiato in qualche circostanza, ma a Palermo ci sta. La squadra si è espressa bene, ci crediamo. Siamo contenti ma un po’ rammaricati. Possiamo fare di più”.





“Ritorno al “Barbera”? Ho sempre ricordi bellissimi – continua -. La piazza è bellissima, lo stadio è spettacolare. Credo sia molto motivante lavorare per il Palermo. Ho incontrato persone che avevo conosciuto 20 anni fa. Venire qui mi fa molto piacere”.

Sul cammino del suo Mantova: “Classifica? Qualcosa abbiamo lasciato, però fa parte del nostro percorso di crescita. È mancato qualcosa da parte nostra. La squadra avrebbe potuto avere qualche punto in più. Dobbiamo lavorare e migliorare, la strada è quella giusta. Assenza dei tifosi? Ci hanno sempre seguiti numerosi. Ci dispiace, spero che siano orgogliosi della squadra, ha fatto una grande partita. Dobbiamo prendere le cose positive, abbiamo fatto la nostra gara, usciamo dal campo con rammarico. Potevamo raccogliere qualcosa in più”.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH