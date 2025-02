Serie B, 26a giornata: il Cittadella a Catanzaro, Palermo in scena domenica

Ad inaugurare la 26a giornata di Serie B Catanzaro – Cittadella; il Palermo va in scena domenica e ospita il Mantova cercando ancora una volta di trovare la scossa per non perdere il treno playoff. Sabato il Sassuolo capolista incontra il Brescia, la Cremonese è ospite del Bari.

IL PROGRAMMA

Venerdì 14 febbraio 2025

Catanzaro – Cittadella: ore 20.30





Sabato 15 febbraio 2025

Carrarese – Salernitana: ore 15.00

Modena – Spezia: ore 15.00

Sassuolo – Brescia: ore 15.00

Sudtirol – Sampdoria: ore 15.00

Bari – Cremonese: ore 17.15

Domenica 16 febbraio 2025

Frosinone – Reggiana: ore 15.00

Juve Stabia – Cosenza: ore 15.00

Palermo – Mantova: ore 15.00

Cesena – Pisa: ore 17.15

LA CLASSIFICA

58 Sassuolo

53 Pisa

49 Spezia

40 Cremonese

36 Catanzaro, Juve Stabia

33 Bari, Cesena

31 Palermo

30 Modena, Cittadella

29 Brescia

28 Reggiana, Sampdoria, Mantova

27 Carrarese

25 Salernitana, Südtirol

22 Frosinone

21 Cosenza

*una partita in meno