Repubblica – “I numeri condannano i rosa: l’anno scorso terzi con 14 punti in più”

“Le reti realizzate sono di meno, così come il computo totale dei punti e la classifica che, rispetto al recente passato, è traballante e più insicura”. Questo l’incipit di Repubblica che nell’edizione odierna traccia un paragone tra il Palermo odierno e quello dell’anno scorso.

Il Palermo di Corini dopo venticinque gare aveva in ultimo battuto il Como (3-0) al “Barbera” e si piazzava terzo con 45 punti, soltanto uno in meno rispetto alla Cremonese seconda e a –9 dal Parma capolista. “Un cammino all’apparenza altisonante poi scemato e stroncato nel corso dei successivi incontri, con Corini che dopo i lariani avrebbe battuto solo il Lecco e… basta”, si legge.

Anche il confronto sui gol è impietoso. Il gruppo del “Genio” aveva segnato a questo punto quarantacinque gol. “Per intenderci, solo tre in meno del Parma lanciato in volata diretta verso la A e ben diciotto in più dei rosa di adesso, fermi a ventisette. E anche il capitano, ovviamente a causa di un impiego più sostanzioso e lontano dai malumori e le voci di mercato che lo hanno circondato quest’estate, aveva una verve realizzativa più prolifica grazie a nove gol (e quattro assist) messi a segno che si contrappongono senza appello ai quattro odierni”.